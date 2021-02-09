اخبار الخليج

الإمارات تسجل 3310 إصابات جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3310 إصابات جديدة و17 وفاة بفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎سجلت وزارة الصحة الإماراتية 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالى الإصابات المسجلة 332 ألفًا و603 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 947 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و368 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 313 ألفًا و60 حالة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا