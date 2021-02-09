شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الدولى يستقبل زواره بختم "المريخ" احتفالا بذكرى مسبار الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء، المسافرين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات، بـ" "ختم المريخ" لتخليد ذكرى اقتراب وصول مبسار الأمل الإماراتي إلى الكوكب الأحمر.

ولدى وصولهم إلى بوابات دخول المسافرين تزامناً مع هذا الحدث الاستثنائي في تاريخ دولة الإمارات والمجتمع العلمي العالمي المعني باستكشاف الفضاء، وجد زوار الدولة والقادمون عبر مطارات دبي "ختم المريخ" الأول من نوعه في العالم يزين صفحات جوازات سفرهم بحبر خاصٍ جداً هو "حبر المريخ" الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر.

ويترقب العالم لحظة وصول المسبار إلى مداره الأخير بالكوكب الأحمر، فيما سيكون التحكم بالمسبار خلال هذه الفترة الزمنية تلقائياً، من دون أي تدخل من المحطة الأرضية، حيث سيعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.



بسبور عليه ختم المريخ



ختم المريخ في مطارات دبي