شكرا لقرائتكم خبر عن عراقى يشنق أبناءه الثلاثة بسبب خلافات عائلية مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدم مواطن عراقى في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان على شنق أبنائه الثلاثة بسبب خلافات عائلية مع زوجته.

وقالت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت العراقية في بيان، إنه بعد وقوع حادث قتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة المحافظة العميد عبد الخضر جاسم بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت المديرية أن مرتكب الجريمة - والد الأطفال - الذى تم اعتقاله بعد هروبه من منزله ومطاردته ولأكثر من ساعة، مؤكدة أنه من خلال التحقيق معه عن أسباب الجريمة اعترف بوجود خلافات عائلية مع زوجته وقيامه بتعاطي مادة المخدرات، حيث قام الجاني بخنق أولاده الثلاثة القاصرين شنقاً حتى الموت وهم ابنه الكبير وعمره 9 سنوات وأخيه البالغ 8 سنوات مع ابنته الصغيرة والبالغة 5 سنوات.

وأشارت المديرية إلى تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وتمت احالته الى القضاء لينال جزائه العادل.