شكرا لقرائتكم خبر عن بمساندة الجهات الأمنية.. فرق «التجارة» تضبط عصابة تبيع منتجات جنسية ممنوعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت فرق وزارة التجارة بمساندة من الجهات الأمنية، عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة تحمل ادعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر.

وأوضحت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بتويتر، أنه تم اتخاذ إجراءات البحث والتحري، ومن ثم عمل كمين محكم لضبط عصابة مناديب تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة، بعد الحصول على معلومات من مراقب سري.

وأشارت إلى أنه تم مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.