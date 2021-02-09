شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة»: أمطار رعدية حتى الـ6 مساءً.. و«الدفاع المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية انعدام في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساء .

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.