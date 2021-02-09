تركيا ترسل مساعدات غذائية لـ 200 أسرة سورية في مخيمات لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر الاتحاد التركي (İDDEF)، اليوم الثلاثاء، بيانا أفاد فيه بأنه أطلق حملة إغاثية عاجلة للسوريين المقيمين في مخيمات بلاستيكية في لبنان، ويعانون ظروفا معيشية صعبة بسبب برد الشتاء وتساقط الثلوج والأمطار، بالإضافة إلى أزمة لبنان الاقتصادية في ظل انتشار وباء "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وصرح الاتحاد بأنه قام بتوزيع طرود غذائية تضم بقوليات ومواد أساسية، على 200 أسرة سورية من اللاجئين في مخيمات لبنان في منطقة "عرسال".

وينتشر في منطقة عرسال أكثر من 120 مخيما، يأوي قرابة 60 ألف لاجئ سوري، يعانون من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة للغاية، ويعيشون في خيام لا تقاوم الحر أو البرد وسط غياب الحلول لمأساتهم، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.