بسبب خلاف مع زوجته... أب يقتل أبنائه الثلاثة شنقا حتى الموت في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "السومرية" العراقي، فإن مديرية شرطة محافظة ميسان أكدت في بيان أنه "بعد حصول حادث قتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة المحافظة العميد (عبد الخضر جاسم محمد) بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث".

وأضافت أن "الجاني، والدهم، تم اعتقاله بعد هروبه من منزله ومطاردته لأكثر من ساعة تم القبض عليه ومن خلال التحقيق معه عن أسباب الجريمة اعترف بوجود خلافات عائلية مع زوجته وقيامه بتعاطي مادة المخدرات، حيث قام الجاني بخنق أولاده الثلاثة القاصرين شنقاً حتى الموت وهم ابنه الكبير وعمره 9 سنوات وأخيه البالغ 8 سنوات مع ابنته الصغيرة والبالغة 5 سنوات".

وأشارت المديرية إلى "تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل".