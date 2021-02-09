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أمير قطر يمارس الرياضة وبناته في "يوم استثنائي" والشيخة موزا تعلق... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وأرفق الأمير في تغريدته الصور معلقا: "في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا".

من جهتها أكدت والدة الأمير، الشيخة موزا بنت ناصر، أن اليوم الرياضي للدولة يأتي في ظرف استثنائي ولكن لا يجب أن يحول دون ممارسة الرياضة والمشاركة في هذا اليوم مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضافت في منشور على حسابها الموثق بموقع "إنستغرام": "الرياضة ثقافة ذات جوهر صحي ووقائي على المستويين البدني والنفسي بما ينعكس على صحة المجتمع".

وسيطرت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، على احتفالات قطر بهذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام.

وتقرر أن تكون جميع الأنشطة بشكل فردي، مثل الجري والسباحة وركوب الدراجة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة اليوم الرياضي عن تعديل الشروط والإرشادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الرياضية لليوم الرياضي للدولة، بناء على قرارات مجلس الوزراء، حول خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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