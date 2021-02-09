شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطريقة الصحيحة لارتداء «الكمامة» وكيفية تطهير وتعقيم الأيدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سلط تقرير لبرنامج اليوم على قناة “الإخبارية”، الضوء على الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة وكيفية تطهير وتعقيم الأيدي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وقال أحد المختصين: إن الكمامة لا يوجد عليها توصيات بحسب اللون، فكلها واحدة مهما اختلف لونها، وطريقة ارتدائها الصحيحة أن يكون اللون المميز بالخارج ودائماً اللون الأبيض بالداخل.

من جهة أخرى، أوضح أن هناك طريقتين لتطهير وتعقيم الأيدي إحداهما بالجل الكحولي والأخرى بالماء والصابون، وعند استخدام الجل الكحولي يتم استعماله من 20 إلى 30 ثانية، أما الماء والصابون فيكون من 40 إلى 60 ثانية.

وأكد على أهمية تطهير الأيدي قبل ارتداء الكمامة، موضحاً بطريقة عملية الخطوات الصحيحة لعمل ذلك كما ورد بالفيديو أدناه.