شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حل مشكلة عدم ظهور التابعين في خدمة الوضع الصحي بـ«توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، عن طريقة حل مشكلة عدم ظهور التابعين للمستفيد في خدمة الوضع الصحي.
وأوضح التطبيق أنه عند ظهور هذه المشكلة يتم الدخول في التطبيق، ثم الضغط على خدمات، واختيار خدمة “أفراد الأسرة والمكفولين”.
وأضاف أنه في الخطوات التالية يتم الضغط على اسم التابع لتتم إضافته إلى أفراد السكن، بعدها يتم الضغط على “حفظ” ثم التوجه إلى بطاقة الوضع الصحي.
وأشار التطبيق إلى أنه بعد هذه الخطوات سوف يظهر التابع، ومن ثم يمكن للمستفيد استعراض بطاقة الوضع الصحي الخاصة به.
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