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بـنحو 4 مليار دولار... "المالية" المصرية تكشف تفاصيل طرح أول سندات دولية في 2021

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دبي - محمود عبدالرازق - ورغم استمرار حالة "عدم اليقين" والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة ، قالت الوزارة في بيان إن مصر نجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية، بحسب موقع "مصراوي".

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ويدور الحديث عن تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، و10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

إصدار السندات تم بأسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بحسب الوزارة.

ويعتبر سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عاما الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

ولفتت الوزارة إلى أن الطرح شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح.

من جهته، قال وزير المال المصري محمد معيط،  إن "الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.750 مليار دولار".

وأوضح أن نجاح الطرح الدولي الأخير سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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