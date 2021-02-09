وزير الخارجية العراقي يدعو نظيره الفلسطيني إلى زيارة العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء العراقية فقد التقى وزير الخارجية العراقي نظيره الفلسطيني على هامش زيارته إلى القاهرة التي بدأت أول امس الأحد.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، في بيان، أن وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل، صباح الاحد الماضي، إلى العاصمة المصريّة القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة، الذي دعت له عمان والقاهرة، والخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية.

وقد قام الوزير العراقي على هامش الاجتماع بعدة لقاءات شملت كبار المسؤولين في مصر، وكذلك التقى مسئولين ليبيين، وعدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركين في الاجتماع.

وقال البيان، إن وزير الخارجية العراقي سيعقد اجتماعاً مع وزيري خارجيّة مصر والأردن، في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل اليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لإجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المُزمع إنعقاده خلال الفترة القادمة.