نائب رئيس تيار المستقبل: زيارات الحريري الخارجية مرتبطة بتأمين مظلة دعم للبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار إلى أن تأليف الحكومة يكون داخلياً في لبنان، وهو معلق حالياً في قصر بعبدا، بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري.

وأكد علوش على أن "التيار الوطني الحر" ليس له علاقة بتأليف الحكومة، وهو حزب مثل باقي الأحزاب اللبنانية وأن العلاقة هي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

ورأى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعلن أن التشكيلة التي قدمها الحريري رفضت حتى الآن، وكل ما سمعنا عنه هو كلام خارج المنطق، وعندما يقول رئيس الجمهورية أن التشكيلة رفضت حينها الحريري سيصر عليها، وعندما يوافق عليها سيتصل بالحريري لإعلان التشكيلة".

وأعلن علوش عن ترحيبه بأي مساعدة لإنتاج حكومة قادرة أن توقف التدهور في لبنان.

وعن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت، قال علوش: "القطريون يبادرون ويطرحون أموراً معينة لكن القضية مرتبطة بإقناع رئيس الجمهورية بتشكيلة وزارية من المستقلين، ونحن نعلم أن رئيس الجمهورية مستعد أن يأخذ البلد إلى الدمار ولا يغير رأيه".