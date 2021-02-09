أثناء تتبع عصابات تهريب... اكتشافات أثرية في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بـ "بنعروس" من اكتشاف حفريات وممرات رومانية وبعض النقوش على الصخور.

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هذه الاكتشافات جاءت أثناء محاولة تتبع شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والنبش عن الكنوز.

وقد ألقت السلطات القبض على المتهمين وهم 3 أشخاص، ووجدت بحوزتهم 3 قطع صفراء اللون تحمل صورا لأشكال رومانية.

وقد أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بكامل المجموعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

يشار إلى أن وسائل إعلام تونسية كانت قد أعلنت، في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، أنه تم التوصل إلى اكتشافات أثرية مهمة في الموقع الأثري عين قرشبة في معتمدية طبربة في ولاية منوبة.

وجاء هذا الإعلان بعد الزيارات التفقدية الدورية التي تقوم بها الباحثة في "المعهد الوطني للتراث" منية عديلي.

وتتمثل الاكتشافات في أربعة نقوش لاتينية وعناصر معمارية تعود إلى فترات زمنية مختلفة وتحمل نقوشاً هندسية ونباتية.

ووفق الإعلام التونسي، فإن هذه الاكتشافات "ستفتح باب البحث في موقع لم يحظ بالاهتمام رغم امتداده المجالي وقربه من قرطاج".