"اغتيال سليماني والمهندس لن يمر دون رد أبدا"... إيران توجه رسالة جديدة إلى أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / KHAMENEI.IR

وقال رئيسي، من موقع مقتل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، مساء أمس الاثنين، إن "الشهيدين سليماني والمهندس صنعا الأمن لإيران والعراق والمنطقة"، مؤكدا أن "استشهاد القائدين الكبيرين لن يبقى دون رد"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح، أن "أمريكا دعمت داعش الإرهابية ومكنتها بالسلاح والمال وهم يستهدفون المسلمين أيضا ويحاولون استهداف المقاومة عبر اغتيال القادة سليماني والمهندس"، مضيفا أن "المسؤولين الأمريكيين هم من اعترف بإنشاء هذه الجماعات الإرهابية".

واعتبر رئيسي، أن "جريمة اغتيال سليماني والمهندس البشعة هي رمز للاستكبار العالمي بقيادة أمريكا"، مشيراً إلى أنها "قامت باستهداف المقاومة وانتهكت السيادة العراقية والقوانين الدولية".

وتابع بالقول: "بأي منطق قامت أمريكا باستهداف الشهيد قاسم سليماني وهو كان ضيفا للعراق والشعب العراقي وبأي منطق قامت باستهداف المستضيف أبو مهدي المهندس"، مضيفا أن "الشهيدين هما رمز العزة والاقتدار والوحدة بين الأمة الإسلامية وسيبقون إلى الأبد".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.