شقيقة لجين الهذلول تعلن موعد الإفراج عن أختها

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت علياء الهذلول، في تغريدة عبر "تويتر"، عبرت فيها عن شوقها ليوم الإفراج عن شقيقتها قائلة: "اليوم أجهز عمل الأسبوع وأشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير وأخذ إجازة. حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس".

​وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أدانت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.