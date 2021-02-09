شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يكشف عن إمكانية إعادة فتح سفارة بغداد فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل التعاون المشترك.

كما هنأ الوزير العراقى فؤاد حسين نظيره الليبي بمناسبة اعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي، الذي يعد انطلاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن الى ليبيا.

وكشف حسين عن إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

من جانبه استعرض وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبديا استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

بدوره وجّه الوزير فؤاد حسين دعوة للوزير الليبي محمد طاهر لزيارة العراق، متمنياً للشعب الليبي الشقيق الاستقرار والازدهار.