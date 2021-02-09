شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان: الجزائر تكتشف بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور بمزرعة للدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء، إن الجزائر سجلت بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور إتش5إن8 في مزرعة للدواجن.

ونقلت المنظمة، ومقرها باريس، عن تقرير لوزارة الخارجية الجزائرية أن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون بشمال شرق البلاد وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر.