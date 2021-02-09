شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن إلقاء القبض على 24 إرهابيا فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 24 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار، وأضاف وكالة الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه من خلال متابعة تحركات عناصر التنظيم الإرهابي وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت قواتها من إلقاء القبض على 24 ارهابيا كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطعي الانبار والفلوجة .