شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقي: الأمم المتحدة لن تشرف على العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقى لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، إن الأمم المتحدة لن تتدخل بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن دور المنظمة الدولية مراقبة تقييم الانتخابات، وليس الإشراف عليها.

وأكد مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء، أن العراقيون هم من سيديرون الانتخابات في جميع مراحلها.

وصوت مجلس الوزراء العراقي، بالإجماع، على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى شهر أكتوبرالمقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في 6 من يونيوالمقبل، لكن بالقرار الجديد تم تأجليها إلى يوم 10 أكتوبر المقبل لأسباب فنية.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان، إن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع في جلسته التي استضاف خلالها رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من شهر أكتوبر المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة".