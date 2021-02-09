شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت أحد الجسور شمال شرق بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقي اليوم الثلاثاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك شمال شرق العاصمة بغداد، وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك، موضحا أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية الى موقع الانفجار، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية، أعلنت، إلقاء القبض على ارهابى يدير مواقع الكترونية لداعش على منصات التواصل الاجتماعى، وقالت الاستخبارات ـ بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إنه "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".