شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة سهلة لإخفاء الصور على أجهزة «آيفون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المهتم بالتقنية سعد الضاوي، طريقة سهلة لإخفاء الصور من على هاتف “آيفون”. وقال “الضاوي”، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن الطريقة تتمثل في الضغط على الصور المراد إخفائها ثم الضغط على خيار المشاركة، واختيار إخفاء الصور، ثم التوجه إلى الإعدادات لإخفاء المجلد (إخفاء الصور) عن طريق إلغاء زر تفعيل ألبوم مخفي.

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