شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «هيئة النقل» تعتزم تنفيذ مشروع بوابة الخدمات المالية.. وهذه أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر أن هيئة النقل العام تعتزم تنفيذ مشروع بوابة الخدمات المالية لأنشطة وأعمال قطاعات النقل.

وأوضحت المصادر أن المشروع عبارة عن تطوير بوابة الخدمات المالية لأنشطة وأعمال قطاعات النقل من خلال أتمتة عمليات الخدمات وتطوير سير العمل للخدمات الداخلية المرتبطة بذلك – وفقاً لـ”الوطن”-.

وتهدف الهيئة العامة للنقل ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات لتطوير الخدمات المالية بالإضافة لبناء خدمات التكامل الموحدة للنظام.

كما تهدف الاستفادة من البيانات وتطويرها بالشكل الذي يخدم الهيئة ومتخذي القرار وذلك بالاعتماد على البيانات الموجودة وتطوير منهجيات وإجراءات وأدوات تمكن الهيئة من ذلك.

واشترطت الهيئة على الشركة المنفذة الالتزام بتنفيذ نطاق العمل وفقًا لأفضل الممارسات، حيث يهدف المشروع الى دراسة الوضع الحالي للخدمات المالية المتعلقة بمنظومة الفوترة المرتبطة بعمليات بوابات الهيئة (نقل، وصل، بيان، تأجير، بوابة دخول المدن، حافلات، وأجرة) وما يستجد من أنظمة تقنية وخدمات تحصيل– التابع لوزارة المالية – والمخالفات والإعتراضات بالهيئة، ووضع تصميم جديد لتطوير بوابة تغطي هذه الخدمات بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الداخلية والجهات الخارجية.