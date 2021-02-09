شكرا لقرائتكم خبر عن ارتبط في الذاكرة بإعلان «رؤية رمضان».. وفاة المذيع «عبدالرحمن يغمور» عن عمر يناهز 85 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توفي اليوم الثلاثاء، المذيع والمخرج عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعى فراس يغمور نجل المذيع الراحل، والده، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا”.

جدير بالذكر أن الراحل من أقدم المذيعين السعوديين، وهو من مواليد 1936، وعمل في إذاعة جدة، وقدم عديدا من البرامج التليفزيونية والإذاعية، وعمل مديراً للقناة السعودية الأولى.

وارتبط “يغمور” في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل “يوم جديد” و”بك نستعين”، وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.