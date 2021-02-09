شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
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