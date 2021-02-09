شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار خفيفة مصحوبة بـ«البَرَد» على الباحة وعسير وجازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته للحالة المطرية على مناطق المملكة اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله-.
وقال الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “متوقع أن تتلاشى حالة عطاء الممطرة عن المملكة اليوم الثلاثاء 1442/6/27هـ مع أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران”.
وأضاف: “لأبنائنا الطلاب في أوروبا متوقع “الأيام القادمة” أن تتعرض أوروبا لأقوى موجة برد منذ دخول شتاء هذا العام ألا أن يصرفها الله “.
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