شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار خفيفة مصحوبة بـ«البَرَد» على الباحة وعسير وجازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته للحالة المطرية على مناطق المملكة اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله-.

وقال الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “‏متوقع أن تتلاشى حالة ‎عطاء الممطرة عن المملكة اليوم الثلاثاء 1442/6/27هـ مع أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران”.

وأضاف: “لأبنائنا الطلاب في أوروبا متوقع “الأيام القادمة” أن تتعرض أوروبا لأقوى موجة برد منذ دخول شتاء هذا العام ألا أن يصرفها الله “.