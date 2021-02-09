شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم فرض لقاح «كورونا» بشكل إلزامي على الجميع؟.. متحدث «الصحة» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مدى إلزامية أفراد المجتمع بالتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال العبدالعالي خلال لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا متاحة للجميع بالمجان دون وجود إلزامية فيها، مؤكداً أنه حتى هذه المرحلة لا توجد إلزامية في التطعيم باللقاح لأي فئة من الفئات.

وأشار إلى أن الأمر المفصلي في تجاوز الجائحة ليس التطعيم باللقاح، وإنما يكون بالتقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل أفراد المجتمع حتى نصل إلى نسبة أمان ومناعة جماعية كافية للسيطرة على الفيروس.