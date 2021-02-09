شكرا لقرائتكم خبر عن «السند» يوضح حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لتركه الصلاة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها لتركه الصلاة.

وقال السند خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إنه يجب على المرأة التي لا يصلي زوجها أن تقدم له النصيحة، وأن تأمره بالمعروف وتحذره من الشر.

وأضاف أنه يجب على هذا الزوج الذي لا يصلي أن يستجيب لنصيحة زوجته ويؤدي الصلوات، وإلا فإن لهذه الزوجة الحق في أن تطلب مفارقته، ويكون ذلك من خلال دار القضاء، وعن طريق وليها.