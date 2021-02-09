شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحذر: غرامة تصل لمليون ريال والسجن 5 سنوات في حال ارتكاب هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

جددت وزارة الداخلية، تحذيرها من نشر الشائعات حول جائحة فيروس كورونا المستجد على منصات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع والخوف.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: إن كل من يرتكب أياً من تلك المخالفات أو يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بالعقوبتين معاً.

وأوضحت أنه عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كان المخالف غير سعودي يعاقب بالإبعاد عن المملكة والمنع من دخولها نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.