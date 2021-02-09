شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير «خالد بن سلمان»: تطوير منظومة التشريعات لتعزيز دولة المؤسسات والقانون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع: إن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
وأشار إلى أن هذه الخطوات المباركة تأتي استشعارًا من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأهمية الحقوق في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة.
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