شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق سهلة لقياس سرعة الإنترنت لديك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصبح الإنترنت في وقتنا الراهن من الأشياء المهمة التي يعتمد عليها الإنسان في شتى مجالات حياته، ويمكن اختبار سرعة الإنترنت بشكل أسهل مما مضى، بفضل عدد من خدمات الويب الموجودة في الأساس للقيام بهذه المهمة.

وقبل استعراض الطرق التي تمكنك من قياس سرعة الإنترنت عليك أن تعرف ما تعنيه البيانات التي تبثها هذه المواقع لك، وهي ثلاثة أرقام أساسية ستراها في العديد من مواقع اختبار السرعة وهي متعلقة بسرعة التنزيل وسرعة التحميل وزمن الانتقال.

ويقصد “بسرعة التنزيل” مدى سرعة شبكتك في استرداد البيانات من الخادم وتقاس بالميجابت في الثانية، وعندما تكون هذه السرعة منخفضة فسيكون من الصعب عليك القيام بالكثير من أي شيء على الإنترنت، ويفضل أن تكون سرعة التنزيل ثابتة ومستقرة من 10 إلى 25 ميجابت في الثانية.

أما “سرعة التحميل” فهي مدى السرعة التي يمكن أن ترسل بها شبكتك البيانات إلى الخارج، وتقاس أيضا بـ”ميجابت في الثانية”، وهذه السرعة مهمة في حالة البث والألعاب وتحميل الفيديوهات، وفي الغالب تكون سرعة التحميل في خدمات الإنترنت المنزلية أقل بكثير من سرعة التنزيل.

أما “زمن الانتقال” أو ما يسمى “وقت الاستجابة” فتعني المدة التي تستغرقها صفحة الويب لبدء التحميل بعد النقر على الرابط، ويمكن قياس سرعة الإنترنت من خلال الأدوات التي ذكرها موقع “mashable” وهي كالتالي:

الطريقة الأولى

الدخول على موقع Speedtest.net، إذ يقيس هذا الموقع سرعة الإنترنت لديك في بضع ثوان فقط، ويتمتع هذا الموقع بإمكانية الوصول إلى عدد كبير من الخوادم في جميع أنحاء البلاد ويمكنك يدويًا اختيار الخادم الذي تريد استخدامه للاختبار بناءً على قربه منك، وإذا لم تكن على علم بنوع الخادم القريب منك، فإن الموقع سيقدم لك في غضون 10-15 ثانية معلومات عن سرعات التنزيل والتحميل ووقت الاستجابة، وإذا كنت تعاني ضعف سرعات الإنترنت فسيخبرك Speedtest بذلك.

الطريقة الثانية

الدخول على موقع Speedof.me، يتمتع هذا الموقع بخاصيتين متميزتين، إذ إنه يخبرك بمدى استقرار الإنترنت وليس فقط مدى سرعته، ويتم تحقيق ذلك باستخدام رسم بياني خطي مرمز بالألوان يعرض السرعة خلال فترة تبلغ حوالي 30 ثانية يتم خلالها تنزيل وتحميل البيانات من شبكتك.

الطريقة الثالثة

الدخول على موقع Testmy.net، ثم اختر ما إذا كنت تريد اختبار سرعة التنزيل أو التحميل أو كليهما، أو وقت الاستجابة فقط، وستظهر نتيجة الاختبار بعد 30 أو 60 ثانية، والشيء الرائع في هذا الموقع هو أنه يخبرك كيف تقارن سرعاتك بالأشخاص الآخرين في مدينتك وبلدك والعالم، وإذا وجدت عيوبًا كبيرة في نتائجك مقارنة بالأشخاص من حولك، فيجب الاتصال بخدمة عملاء مزود خدمة الإنترنت لإصلاح الخلل.