شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان سيول «وادي وساع» بهروب جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار وجريان السيول بوادي وساع بمحافظة هروب شرق جازان مساء أمس الاثنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره لطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران، وتكون ضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة بالجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة بالجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.