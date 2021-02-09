شكرا لقرائتكم خبر عن متى تفرض الجهات المختصة الحظر الكلي أو الجزئي؟.. «متحدث الصحة» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اتخاذ إجراءات احترازية مشددة مثل تقليل الحركة أو الإغلاق والحظر الكلي أو الجزئي، مرتبط بارتفاع منحنى الإصابات النشطة بفايروس كورونا في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “العبدالعالي” في لقاء على القناة “السعودية الأولى” أن الإجراءات الاحترازية طيفها واسع يصل أقصاها إلى أمور تتعلق بتقليل الحركة والحظر والإغلاقات.