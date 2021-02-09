شكرا لقرائتكم خبر عن طالب ثانوي يكشف أسهل طرق تعلم اللغة الأجنبية بعد إتقانه 4 لغات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طالب يدرس في الصف الأول الثانوي، ويدعى محمد، أفضل الطرق لتعلم اللغة الأجنبية، بعد أن تمكن من إتقان 4 لغات بفضل لله.

وقال الطالب محمد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الأفضل في تعلم اللغات هو الاعتماد على المحتويات التي يحب الطفل مشاهدتها بالعربية، ولكن بلغات أخرى.

وأضاف بعد ذلك سيبدأ مستوى الطفل في التدرج باللغات الأجنبية، ثم يتم دعمها ببعض المقاطع التي تشرح قواعد لغوية متخصصة، وصولًا إلى إتقان هذه اللغة.

وأشار إلى أن التركيز على الكتب والمراجع في دراسة اللغات الأجنبية، قد يتسبب في نفور المتعلم من هذه اللغات، مؤكدا على أهمية الاعتماد على المحتويات التي يحبها الطفل.