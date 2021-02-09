عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تطلق هاتف Mi 11 للأسواق العالمية.. تعرف على السعر والمواصفات

الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365

أطلقت شركة الهواتف الصينية شاومي، رسمياً، هاتف Mi 11، أول هاتف ذكي يعمل بمعالج Snapdragon 888، للأسواق العالمية، في حدث عالمي استضافته الشركة الإثنين، أكدت خلاله أن هذا الإصدار يأتي ببعض التغييرات، وبسعر يبدأ من 749 يورو (903.02 دولار).



وقدمت العملاق الصيني هاتف Mi 11 خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم ينطلق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية دون النموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت الذي قدم في السوق الصيني، أيضاً لن يتضمن محتوى الصندوق شاحن GaN بقدرة 55 واط.

يعمل هاتف Mi 11 بواسطة معالج Snapdragon 888، كما يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.81 بوصة، كما يدعم جودة عرض QHD بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128 جيجابايت، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام مع سعة تخزين 256 جيجابايت.

كما استعرضت شاومي، خلال الحدث تقنية رصد معدل ضربات القلب المدمجة في مستشعر البصمة، أيضاً تضم كاميرا الهاتف مستشعرا رئيسيا بدقة 108 ميجابيكسل، ومستشعرا بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، كما يأتي مستشعر بعدسات ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.

ويأتي هاتف Mi 11 بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 مللي أمبير، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط أو الشحن عبر كابل بقدرة 55 واط.

وينطلق الإصدار الرئيسي من هاتف Mi 11 بسعر 749 يورو (903.02 دولار)، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة 256 جيجا بايت بسعر 799 يورو (963.31 دولار)، وستبدأ شاومي في تلقي طلبات الحجز المسبق في 26 فبراير الحالي.