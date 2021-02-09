شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة رصد إصابات عديدة بفيروس كورونا المتحور داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة حقيقة رصد إصابات عديدة بفيروس كورونا المتحور داخل المملكة، خلال الفترة الأخيرة.

وأجاب المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على سؤال حول ما إذا كان قد تم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أنه تم رصد عدد محدود من الحالات وخضعوا للمتابعة المستمرة.

وأكد “متحدث الصحة” أنه تم إجراء عمليات بحث عمن خالطوهم، وتبين أنه لا توجد حالات انتقال ثانوية، مؤكدًا أن كافة هذه الحالات تعافت ولم يتم رصد إصابات أخرى.

وشدد على أن المملكة تمتلك خطة واضحة للتعامل مع التحورات الجينية لكافة الأوبئة التي تظهر عالميًا، مشيرًا إلى أن التعامل مع مثل هذه الحالات ليس وليد اللحظة.