شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يوضح طريقة معرفة تفاصيل «خطوط» المواقع وتفاصيلها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة معرفة اسم أي خط في أي موقع وتفاصيله.

وعلق الحمادي، على المقطع بقوله “إذا دخلت موقع وأعجبك الخط فيه وتريد معرفة اسمه وتفاصيله بشكل سريع، فاستخدم هذه الإضافة! بحيث تتيح لك إمكانية معرفة تفاصيل الخط وحجمه وعائلته وغيره”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.