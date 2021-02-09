شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة ووزير الخارجية الإيراني يبحثان كيفية إنهاء الحرب في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مبعوث المنظمة الدولية لليمن مارتن جريفيث ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ناقشا كيفية إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإحياء العملية السياسية في اليمن.

وهذه أول زيارة يقوم بها جريفيث لإيران منذ أصبح مبعوثا للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ظريف وجريفيث "تبادلا الآراء بشأن اليمن وكيفية إحراز تقدم نحو استئناف العملية السياسية".

وأضاف "ناقش السيد ظريف والسيد جريفيث الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة".

وأضاف أن جريفيث رحب بتعبير إيران عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.