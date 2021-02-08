شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الصحة» بشأن ادعاء مقيمة عربية ممارسة المهنة بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة.

وبينت الوزارة: “أن صحة جدة باشرت التحقيق لمعرفة المركز الذي كانت تعمل به المقيمة حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجري حاليًّا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقًا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات”.

وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.

وأهابت وزارة الوزارة بالجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 937.