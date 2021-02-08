شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان: 4 حالات يحق فيها مستهلك الكهرباء طلب تعويض مالي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة حقوق الإنسان الحالات التي يستحق فيها مستهلك الكهرباء من مقدم الخدمة تعويضاً مالياً في حال عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال خمسة عشر يوم عمل.

وأكدت الهيئة أن الحالات التي يستحق فيها المستهلك تعويضاً هي :