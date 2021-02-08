زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية... والجيش يصدر بيانا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه، الذي جاء فيه أنه: "بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار".

وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

تعد تلك الاختراقات الإسرائيلية للمياه والأجواء اللبنانية انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر في 11 أغسطس/ آب 2006 لوقف القتال ين إسرائيل ولبنان.