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زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية... والجيش يصدر بيانا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه، الذي جاء فيه أنه: "بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار".

وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

تعد تلك الاختراقات الإسرائيلية للمياه والأجواء اللبنانية انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر في 11 أغسطس/ آب 2006 لوقف القتال ين إسرائيل ولبنان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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