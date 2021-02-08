الكويت تصدر 362 تصريح عمل جديد وتلغي أكثر من 9 آلاف إذن عمل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية ما أفادت به بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تم:

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إصدار 362 تصريح عمل في 15 يوما، فيما تم إلغاء 9271 إذن عمل لوافدين خلال الـ 27 يوما الماضية.

وحول تفاصيل الإلغاء، فقد ألغي 4999 إذن عمل بسبب سقوط إقامات أشخاص موجودين خارج البلاد، و555 نتيجة وفاة العامل، و3534 بسبب السفر النهائي، و183 تحويل الى التحاق بعائل.

وبدأ تفعيل خدمة إصدار تصريح العمل عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة منذ 24 يناير الماضي لتشهد إصدار 362 تصريحا منذ ذلك التاريخ وحتى 7 فبراير الجاري، والجدير بالذكر إن إصدار تصاريح العمل في الوقت الراهن لا تتم إلا بموافقة مجلس الوزراء.