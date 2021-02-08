شكرا لقرائتكم خبر عن المالية البحرينية: تقديرات أولية بعجز في ميزانية 2020 تبلغ 1.624 مليار دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة المالية البحرينية، إن التقديرات الأولية لإجمالي العجز في ميزانية 2020 تبلغ 1.624 مليار دينار، بزيادة قدرها 817 مليون دينار عن الميزانية المعتمدة.

وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال العام 2020، أظهرت مدى التزام الحكومة بمستويات المصروفات، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة المصروفات الطارئة والمستجدة والمتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت الوزارة بأن البيانات المالية الأولية لعام 2020 أظهرت أن إجمالي الإيرادات العامة بلغت 2,139 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 807 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة، وذلك بسبب التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث بلغت الإيرادات النفطية 1,250 مليون دينار بانخفاض بلغ 846 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة أي بنسبة 40%. كما أشارت الوزارة، أن العجز المالي الكلي بلغ 1,624 مليون دينار بارتفاع قدره 817 مليون دينار.

وأكدت الوزارة بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في التغلب على كافة التحديات والتعامل مع الأوضاع الراهنة بكفاءة عالية تحقيقًا للتطلعات والأهداف المنشودة، والحرص على خلق آفاق جديدة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وذلك تزامناً مع التعافي الاقتصادي المتوقع خلال الفترة القادمة.