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ولي العهد السعودى يعلن عن تطوير البيئة التشريعية فى المملكة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمير عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الأمير محمد بن سلمان: أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعا.

وتابع ولي العهد السعودي: الأنظمة التي ستصدر هذا العام ستحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الأنظمة التي ستصدر هي موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية، موضحا أن الأنظمة ستحال لمجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية.

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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