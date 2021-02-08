شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يعلن عن تطوير البيئة التشريعية فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الأمير محمد بن سلمان: أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعا.

وتابع ولي العهد السعودي: الأنظمة التي ستصدر هذا العام ستحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الأنظمة التي ستصدر هي موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية، موضحا أن الأنظمة ستحال لمجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية.