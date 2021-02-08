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رئيس الوزراء العراقي: لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها

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القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقي: لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقال مصطفى الكاظمي: أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.

وتابع رئس وزراء العراق، أن الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي.

وأضاف مصطفى الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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