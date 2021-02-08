شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقي: لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقال مصطفى الكاظمي: أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.

وتابع رئس وزراء العراق، أن الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي.

وأضاف مصطفى الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق.