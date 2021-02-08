شكرا لقرائتكم خبر عن طفل أردنى مفقود يبحث مع قوات الإنقاذ عن نفسه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واقعة طريفة وغريبة، وثقت فيديوهات عبر السوشيال ميديا طفلا أردنيا خلال قيامه بالبحث عن نفسه مع قوات الأمن والمواطنين خلال عملية البحث.

وأفادت قناة العربية، من خلال فيديو لها، بدأت القصة ببلاغ من الأب عن فقدان الطفل بسقوطه في إحدى الوديان، حيث تحركت فرق البحث، بينما عثر عليه بينهم خلال قيامه بالبحث معهم، حيث كان ضمن جموع الناس الذى كانت تحاول مساعدة رجال الأمن، وتم التعرف على هويته بعد أن سأله شرطيا.

وأوضح التقرير، أن والد الطفل كان أبلغ عن فقدان أبنه، حيث تجمر الجميع حول طفل وكانوا يسألونه على أسم من يبحثون عنه ليتضح أنه الطفل الضائع.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من المتجمعين برفقة أفراد الامن، وبينما قال أحدهم إنه عثر على الطفل، وإنه كان يشارك في عملية البحث معهم، فيما أثار السخرية والضحك على السوشيال ميديا.

وقالت مديرية الامن الأردنية، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة جرش من قبل أحد المواطنين حول فقدان ابنه بالقرب من منطقة الحسبة القديمة في مدينة جرش حيث تم العثور عليه قبل قليل وحالته الصحية حسنة.