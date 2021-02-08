شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الحكومة السودانية: المرأة شغلت مناصب سيادية في الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السودانية فايز السليك، إن التشكيلة الوزارية بالحكومة السودانية الجديدة بنيت على مبدأ التوافق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السودانية، أن القوى السياسية يجب أن تهتم بدور المرأة، موضحا أن المرأة شغلت مناصب سيادية في الحكومة الجديدة.

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السودانية، إلى أن قوى الحرية والتغيير اعتمدت على معايير معينة لاختيار الوزراء.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك عن تشكيلته الوزارية الجديدة، قائلا: ملتزمون بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات، وأضاف عبد الله حمدوك، أن الحكومة السودانية الانتقالية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.

وتابع رئيس الحكومة السودانية، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، لافتا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من أهم الإنجازات.

وأوضح رئيس الحكومة السودانية، أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أنه تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.