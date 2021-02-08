شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان: عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين في الأحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين في الأحكام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن مشروع "مدونة الأحكام القضائية السابق" لا يفي باحتياجات المجتمع، لافتا إلى أن مشروعات الأنظمة الجديدة تراعي أحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن الأنظمة الجديدة ستراعي التزاماتنا بالاتفاقات الدولية التي انضمننا لها، متابعا: أشكر خادم الحرمين على توجيهاته وحرصه لضمان حقوق المواطنين والمقيمين.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الأنظمة الجديدة ستساهم في رفع مستوى النزاهة وكفاءة الأجهزة العدلية، لافتا إلى أن مشروع الأنظمة الجديدة ستحد من الفردية في إصدار الأحكام.