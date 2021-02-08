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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تفعيل «الوضع الحذر» في تطبيق توكلنا.. تنبيه فوري من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا”، اليوم الإثنين، طريقة تفعيل خدمة “الوضع الحذر”، وهي إحدى الخدمات الاحترازية، التي ترسل إشعارا فوريا، عند الاقتراب من المخالطين أو المصابين بفيروس كورونا.
ونوهت إدارة التطبيق عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إلى أن خاصية الوضع الحذر تعمل بتقنية البلوتوث.
وأشارت الإدارة أنه يمكن تفعيل خاصية الوضع الحذر من خلال الخطوات التالية: فتح التطبيق ثم التوجه إلى الخدمات واختيار الوضع الحذر من خدمات الصحة، ومن ثم الضغط على أيقونة التفعيل.
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