شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية، في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، “أن الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات”.

وأكد أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته وأدان استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية.

ودعا الأمير فيصل بن فرحان لأن “تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي”، مشيرا الى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.

ورحب وزير الخارجية بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض، مثمناً حرصهم على مصلحة بلادهم، كما أكد تمسك المملكة بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.